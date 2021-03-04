В Энгельсе студенты-парикмахеры сделают стрижку и укладку ветеранам в честь 8 Марта

В Энгельсском механико-технологическом техникуме во вторник, 9 марта, пройдет мастер-класс технолога-стилиста, эксперта межрегиональных чемпионатов и независимого эксперта региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Наталии Ляховой.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования, студенты в качестве поздравлений в честь 8 Марта сделают прически и стрижки женщинам-ветеранам педагогического труда и Великой Отечественной войны.

А обучающаяся Инна Бельтюкова, победитель V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы», с удовольствием выполнит прически на дому у ветеранов по их желанию.

Также на площадке организуют фотозону, где все желающие смогут сфотографироваться в новом образе.

В Минобразе отметили, что движение WorldSkills Russia реализуется по нацпроекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, и дает возможность лидерам отраслей и образовательным организациям обмениваться передовыми методами работы в сфере профобразования.

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