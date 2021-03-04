Евгений Ковалев: Нужно ежедневно проявлять заботу о людях, которые ковали Победу

Евгений Ковалев навестил ветерана Великой Отечественной войны

Депутат областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») навестил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Волжском районе Саратова – Василия Степановича Ремизова и Бориса Матвеевича Кулешова.

В рамках Всероссийской акции «Телефоны – фронтовикам», которую партия «Единая Россия» проводит совместно с «Волонтерами Победы», парламентарий вручил ветеранам мобильные аппараты с сертификатами на бесплатную сотовую связь. Телефоны оснащены специальной «тревожной кнопкой», чтобы пожилые люди могли при необходимости вызвать помощь.

- С большим удовольствием встретился с ветеранами Великой Отечественной войны Борисом Матвеевичем и Василием Степановичем. Ни для кого не секрет, что в последнее время некоторые представители молодежи не совсем ценят историю страны, не до конца понимают значимость Великой Победы или осознанно в интересах других лиц коверкают подвиг ветеранов. Наша общая задача – противостоять этому, отстоять память о Победе. Но помнить о Победе в Великой Отечественной войне не достаточно. Нужно ежедневно проявлять заботу о людях, которые ковали Победу! – отметил Ковалев.

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