На 3-й Дачной снесут ларек с самсой и лепешками

Ларьки на 3-й Дачной продолжат сносить
Фото: Екатерина Семенова
На 3-й Дачной в Саратове будут снесены еще несколько торговых ларьков.
Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, Арбитражный суд удовлетворил исковые требования мэрии и обязал владельцев демонтировать объекты. Выяснилось, что участки были заняты незаконно.
Речь идет о палатке с овощами и торговом ларьке «Горячие лепешки из тандыра, самса из печки».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.