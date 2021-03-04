На 3-й Дачной снесут ларек с самсой и лепешками

Ларьки на 3-й Дачной продолжат сносить Фото: Екатерина Семенова

На 3-й Дачной в Саратове будут снесены еще несколько торговых ларьков.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, Арбитражный суд удовлетворил исковые требования мэрии и обязал владельцев демонтировать объекты. Выяснилось, что участки были заняты незаконно.

Речь идет о палатке с овощами и торговом ларьке «Горячие лепешки из тандыра, самса из печки».

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