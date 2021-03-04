В Саратовской области прошел конкурс красоты для пожилых дам

В Саратовской области прошел конкурс красоты «Серебряная звезда». Фото регионального министерства труда и социальной защиты

В Саратовской области состоялся конкурс «Серебряная звезда» для женщин старше 55 лет.

- Творческое соревнование организовал комплексный центр социального обслуживания населения Энгельсского района при активном участии «серебряных» волонтеров. Поддержка добровольцев пожилого возраста в регионе оказывается в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.

В первом этапе конкурса в онлайн-формате участвовали 30 дам, но в финал вышли лишь 12. Самой молодой было 56 лет, а старшей — 73 года.

В финале «Серебряной звезды» дамы соревновались в дефиле в уникальных нарядах, участвовали в конкурсе экспромта и импровизации, выполняли творческое задание.

Победительницей стала 66-летняя Наталия Стешина. Она получила титул и поездку в Казань. Остальных 11 финалисток наградили в различных номинациях за позитив, артистичность и другое. Им вручили цветы и памятные подарки.

Как отметили в Минтруда, Наталия Стешина — «серебряный» волонтер, воспитывает четырех внуков, занимается восточными танцами и фитнесом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.