Митрополит Игнатий наградил саратовских врачей медалями РПЦ

Состоялась встреча митрополита Игнатия с представителями медицинского сообщества. Фото пресс-службы саратовской епархии

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий 3 марта встретился с представителями медицинского сообщества.

Как сообщили «КП-Саратов» в епархии, он вручил медали Русской православной церкви «Патриаршая благодарность».

Награды удостоены:

- главный врач Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Светлана Жук;

- главный врач Саратовской городской клинической больницы №6 имени академика Кошелева Владимир Шульдяков;

- заведующая терапевтическим отделением госпиталя для ветеранов войн Татьяна Маркова;

- медсестра госпиталя для ветеранов войн Наталья Утешкалиева;

- настоятель Крестовоздвиженского храма Саратова, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям с министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями области протоиерей Сергий Кляев;

- клирик Серафимовского храма Саратова иерей Андрей Мизюк.

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