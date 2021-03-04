Митрополит Игнатий наградил саратовских врачей медалями РПЦ

Состоялась встреча митрополита Игнатия с представителями медицинского сообщества. Фото пресс-службы саратовской епархии
Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий 3 марта встретился с представителями медицинского сообщества.
Как сообщили «КП-Саратов» в епархии, он вручил медали Русской православной церкви «Патриаршая благодарность».
Награды удостоены:
- главный врач Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Светлана Жук;
- главный врач Саратовской городской клинической больницы №6 имени академика Кошелева Владимир Шульдяков;
- заведующая терапевтическим отделением госпиталя для ветеранов войн Татьяна Маркова;
- медсестра госпиталя для ветеранов войн Наталья Утешкалиева;
- настоятель Крестовоздвиженского храма Саратова, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям с министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями области протоиерей Сергий Кляев;
- клирик Серафимовского храма Саратова иерей Андрей Мизюк.
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