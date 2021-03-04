Во время пьянки под Саратовом у девушки украли карточку и деньги с нее

В Пугачевском районе Саратовской области полиция раскрыла кражу с банковской карты.

- Сообщение от 25-летней гражданки поступило 3 марта. По ее словам, ночью 4 февраля в квартире на Железнодорожной неизвестные во время распития спиртного украли из кармана ее куртки банковскую карту, а уже с нее сняли 2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские задержали 21-летнего парня, ранее судимого за грабеж, кражу и умышленное причинение вреда средней тяжести. Он признался в похищении денег. На него возбудили дело и выписали подписку о невыезде.

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