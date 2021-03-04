Награждены победители и призеры дистанционного конкурса детского творчества «Береги свою жизнь»

Состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Береги свою жизнь»

Победители и призеры дистанционного конкурса детского творчества «Береги свою жизнь», организованного Приволжской железной дорогой, получили дипломы и памятные сувениры с символикой ОАО «РЖД».

Конкурс проводился в конце 2020 года среди учащихся школ, в том числе расположенных в непосредственной близости от железной дороги. Главная цель – популяризация правил безопасного поведения в поездах и на объектах железнодорожной инфраструктуры среди школьников.

Всего на электронную почту организаторов поступило более 150 творческих работ из Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Авторы 30 лучших рисунков и текстовых сочинений заняли призовые места в разных возрастных категориях.

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