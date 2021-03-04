Володин рассказал, где в Саратове появятся новые поликлиники

Вячеслав Володин рассказал о развитии здравоохранения в Саратове
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратов провел встречу, на которой подробно рассказал о путях развития областного центра.
Он отдельно остановился на проблемах, которые сложились в системе здравоохранения города. В частности, строительстве новых лечебных учреждений.
По словам Володина, стоит задача в июне сдать инфекционную больницу, в следующем году – онкоцентр. Также уже завершено проектирование противотуберкулезного диспансера на 700 мест.
Особое внимание Вячеслав Володин уделил строительству поликлиник в микрорайонах города. Он напомнил, что Саратову нужно как минимум десять учреждений первичной медицинской помощи, поэтому область и город должны подключаться к решению проблемы.
- Если ежегодно строить по четыре поликлиники, то за три года снимем остроту проблемы, — сказал он.
Вячеслав Володин отметил, что началось строительство поликлиники в поселке Солнечный-2. С этой инициативой выступил депутат Государственной думы Николай Панков, а губернатор Валерий Радаев оказал поддержку.
Николай Панков инициировал строительство поликлиники в Солнечном-2
В планах — строительство поликлиники в микрорайоне «Ласточкино», там есть проблемы с землей, которая принадлежит министерству обороны РФ. Но они уже решаются — идут переговоры. По словам Володина, уже в марте город должен получить 100 млн рублей на начало работ.
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