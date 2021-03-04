За сутки в Саратовской области заразились коронавирусом 187 человек

В Саратовской области за сутки еще 187 человек заразились коронавирусом.

Как отмечают в региональном оперативном штабе, уровень заболеваемости снизился до показателей октября 2020 года.

Всего на 4 марта зарегистрировано 50 270 случаев коронавируса.

За сутки выздоровели 164 человека, а всего — 45 361.

Больше всего новых случаев среди людей старше 60 лет — 84 заболевших за сутки. Также среди 187 зараженных 155 — с пневмонией.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.