На ремонт тротуаров в историческом центре Саратова выделили 300 млн рублей

Вячеслав Володин рассказал о программе ремонта тротуаров в Саратове

Сегодня, 4 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратовской области.

На встрече по перспективам и развитию Саратова он заявил, что вскоре поступят 300 млн рублей на ремонт тротуаров в историческом центре города.

Работы по плану закончатся к 1 сентября 2021 года.

Сейчас идут работы по прокладке тротуаров к соцучреждениям. По словам Володина, 300 млн рублей — это только на историческую часть Саратова, а для всех остальных улиц надо просчитать стоимость.

- Надо каждому району просчитать, сколько средств нужно для завершения работы, чтобы город имел хорошие тротуары, — обратился Володин к мэру Саратова Михаилу Исаеву и губернатору Валерию Радаеву.

Спикер Госдумы призвал начать работы как можно скорее, потому что в течение года могут еще прийти средства.

Вячеслав Володин рассказал о работе, которую ведет в этом направлении депутат Государственной думы Николай Панков. Например, он уже занимается тротуарами в поселке Юбилейный.

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