Володин предложил разработать программу для развития Нового Саратова по примеру Новой Москвы

Саратов получит новые возможности развития Фото: Екатерина Семенова

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 4 марта, работает в Саратове.

Он поднял несколько актуальных тем для Саратова. Например, строительство новых объектов социальной инфраструктуры – поликлиник, школ. Также Володин остановился на ситуациях с ремонтом тротуаров и присоединении поселков к областному центру.

Вячеслав Володин считает, что следовало бы сформировать отдельную программу для развития поселков. Это можно сделать по примеру Москвы, где создан специальный департамент.

- Посмотрите опыт Москвы. Правильно было бы эту работу структурировать системно. Чтобы был отдельный департамент развития новых территорий, чтобы жители понимали, что они не брошены. Пусть это будет фактически как седьмой район города. Опыт Москвы здесь был бы интересен — там отдельный департамент занимается Новой Москвой. Так и здесь надо бы заниматься Новым Саратовом. Потому что территория муниципалитета после присоединения вырастет в три раза. Для города это возможность развития. А для людей — это новая жизнь, — заявил Володин.

Вячеслав Володин призвал главу Саратова Михаила Исаева подумать над этой программой.

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