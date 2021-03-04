На балконе дома по Заречной найден труп задушенной женщины

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

В доме на улице Заречная в Заводском районе Саратова нашли труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено на балконе в ночь на 4 марта.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи обнаружили на лице женщины кровоподтеки, а на шее — следы удушья.

Ведется поиск подозреваемых.

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