На балконе дома по Заречной найден труп задушенной женщины

Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В доме на улице Заречная в Заводском районе Саратова нашли труп женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено на балконе в ночь на 4 марта.
По данному факту начата доследственная проверка. Следователи обнаружили на лице женщины кровоподтеки, а на шее — следы удушья.
Ведется поиск подозреваемых.
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