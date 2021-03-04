Трое подростков надругались над 11-летней девочкой в Аткарске

В Аткарске вынесен приговор по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновными признаны трое подростков — 14, 15 и 16 лет.

Преступление было совершено в сентябре 2020 года. В один из дней компания из трех юношей и двух малолетних девочек гуляла на улице. Одну из них парни спровадили, велев привести еще одну общую знакомую.

А вот вторая девочка, 11 лет, осталась с «приятелями» в заброшенном доме. Подростки совершили с ней насильственные действия сексуального характера. Спасли ее только две пришедшие подруги.

Следователи СК установили с пострадавшей психологический контакт, что позволило собрать доказательства, хотя юноши свою вину не признали.

Суд отправил подростков в воспитательную колонию: 16-летнего на 3,5 года, двух других — на три года.

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