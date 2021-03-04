В селе Саратовского района женщина отправилась на поиски поросят, а наткнулась на насильника

В Саратове будут судить 34-летнего мужчину по обвинению в нападении на женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 27 октября в селе Саратовского района.

Местная жительница увидела, что со двора пропали поросята, и отправилась их искать. На улице она увидела прохожего и спросила, не попадались ли ему животные.

Мужчина указал на заброшенный дом, якобы те забежали туда. Однако когда женщина зашла в строение, насильник двинулся за ней, ударил кулаком в живот, повалил на пол и попытался надругаться.

Пострадавшая подняла крик и оказала активное сопротивление. Один из родственников спугнул насильника, который сбежал. Однако вскоре его задержала полиция. Первое время мужчина не признавал вину, но когда женщина указала на него, сознался и раскаялся.

Дело направлено в суд.

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