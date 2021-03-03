Мужчина пострадал в столкновении КамАЗа и ВАЗа в Энгельсе

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 3 марта, в Энгельсе на улице Марины Расковой 31 произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, столкнулся КамАЗ и ВАЗ-2106 под управлением 50-летних мужчин.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
В результате столкновения шофер легковушки обратился за помощью к врачам.
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