Следствие о погибшем ребенке в Вольске: органы опеки не изъяли его вовремя из семьи

Возбуждено уголовное дело о халатности органов опеки в Вольске.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о ЧП 1 марта, когда пятилетний ребенок был найден погибшим на улице Краснооктябрьская.

По версии следствия, мать мальчика не исполняла надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию ребенка. Мальчик находился в условиях, опасных для здоровья и жизни.

Следствие считает, что работники органов системы профилактики также не исполняли должностных обязанностей, не выявили, что семья ребенка находится в социально опасном положении, не оказали нужную поддержку и не изъяли мальчика.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве мальчика. Под подозрение попал сожитель матери. 38-летнего мужчину 3 марта отправили под арест до 1 мая.

Расследование продолжается.

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