Водители грузовиков скончались в ДТП под Балашовом

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 3 марта, в Балашовском районе у села Старый Хопер произошло ДТП.
Столкнулись два грузовика Scania, прибывшие спасатели с помощью гидравлики вытащили тела погибших водителей и передали следователям.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Еще один мужчина госпитализирован.
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