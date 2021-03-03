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Происшествия

Водители грузовиков скончались в ДТП под Балашовом

Авария произошла у села Старый Хопер
Дарья Вострикова
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Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 3 марта, в Балашовском районе у села Старый Хопер произошло ДТП.

Столкнулись два грузовика Scania, прибывшие спасатели с помощью гидравлики вытащили тела погибших водителей и передали следователям.

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Фото: ГИБДД по Саратовской области

Еще один мужчина госпитализирован.

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ДТП