ООО «КВС» заставили платить за лед на саратовских дорогах от протекших труб

Арбитражный суд Саратовской области 3 марта удовлетворил требования о взыскании 244 537,37 руб. в пользу МБУ «Дорстрой» от ООО «КВС».

Из-за течей, которые происходили на трубах холодного водоснабжения ООО «КВС», дороги покрывались наледью. Убирать ее приходилось городским службам, и это им надоело делать без компенсаций.

- Суд рассмотрел дело по иску МБУ «Дорстрой» к ООО «КВС» о взыскании неосновательного обогащения, возникшего вследствие выполнения работ по устранению наледи на автомобильных дорогах, образовавшейся из-за течей на подземных коммуникациях ООО «КВС». Арбитражный суд Саратовской области 3 марта удовлетворил требования, - сообщили в мэрии Саратова.