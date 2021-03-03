Изменяется порядок записи в детсады Саратовской области

Саратовскую область ждет несколько изменений в 2021 году.

Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов на заседании коллегии министерства цифрового развития и связи.

Это изменение порядка записи в детские сады, а также возможность записать ребенка на кружки и секции через «Госуслуги» в рамках пилотного проекта.

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