Бешеная собака отправила село в Энгельсском районе на карантин

В селе Степное Энгельсского района объявили карантин по заболеванию бешенством. Об этом гласит соответствующее постановление губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Причиной стала зараженная бешенством собака, которая пала в личном подсобном хозяйстве на улице Степная, 5\2.

Теперь в населенном пункте вакцинируют животных и проведут подворный обход с целью выявления уже зараженных, которых будут умерщвлять.

Отметим, что с 2 марта отменены карантины по бешенству в поселке Липовский Озинского района и в селе Еловатка Самойловского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.