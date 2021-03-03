Бешеная собака отправила село в Энгельсском районе на карантин

В селе Степное Энгельсского района объявили карантин по заболеванию бешенством. Об этом гласит соответствующее постановление губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Причиной стала зараженная бешенством собака, которая пала в личном подсобном хозяйстве на улице Степная, 5\2.
Теперь в населенном пункте вакцинируют животных и проведут подворный обход с целью выявления уже зараженных, которых будут умерщвлять.
Отметим, что с 2 марта отменены карантины по бешенству в поселке Липовский Озинского района и в селе Еловатка Самойловского района.
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