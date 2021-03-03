Едва не устроил лобовое столкновение, спровоцировал тяжелое ДТП: В Саратовской области в суд передали дело водителя, который не уступил на встречке

ДТП в Татищевском районе Саратовской области в котором пострадали несколько человек, по версии следствия, спровоцировал водитель машины, которая в столкновении никак не пострадала. Уголовное дело в отношении этого «обгоняльщика» передано в суд.

Авария произошла 12 октября 2019 года. По версии следствия, 42-летний водитель «Hyundai», обгонял попутный грузовик и не уступил дорогу «Daewoo». В итоге другому водителю, чтобы избежать встречного столкновения, пришлось резко затормозить, что привело к столкновению с другим автомобилем. «Daewoo» выехала на правую обочину и в ходе неуправляемого заноса со смещением оказалась на встречной полосе дороги, где столкнулась с автобусом «Mercedes-Benz».

В результате люди в машине и автобусе получили телесные повреждения различной степени тяжести, одной из пассажирок автобуса был причинен тяжкий вред здоровью.

- Водитель «Hyundai», спровоцировавший ДТП, свою вину в начале расследования категорически не признавал, но потом с учетом собранных и предъявленных в ходе расследования доказательств признал ее в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением направлено в Татищевский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в региональном ГУ МВД.