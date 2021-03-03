Проект по строительству и ремонту тротуаров анонсирован в Ершове

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В своем телеграм-канале «Пара слов» депутат ГД Николай Панков отметил, что в Ершове необходима программа ремонта и строительств тротуаров по аналогии с такой же в Вольске, Балакове и Пугачеве.

- Сегодня работаю в степных районах. Здесь начинается весна, появились лужи. В Ершове сразу заметна проблема отсутствия тротуаров. Проект по их строительству и ремонту вместе с жителями реализуем в Вольске, Балаково и Пугачеве. Считаю, что такой нужен и в Ершове.

За три дня вместе с работниками образования обсудили самые сложные вопросы. Это привлечение дополнительного финансирования. Договорились — первые итоги подведем через месяц. За это время, моя задача найти половину средств на текущие нужды школ и детских садов. А район должен подготовить программу по их ремонту.

Отмечу, в Ершове говорили и о тех проектах, которые уже реализованы. Передача дороги Саратов — Озинки на федеральный баланс решила вопросы безопасности на десятилетия вперед. Фактически она построена заново и теперь обслуживается по всем стандартам. В этом году работы завершатся — все 325 км будут отремонтированы, — написал Панков.