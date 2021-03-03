В Вольске арестован подозреваемый в убийстве пятилетнего ребенка

Подозреваемого в убийстве ребенка в Вольске отправили под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области арестован 38-летний местный житель, подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика. Он проведет за решеткой до 1 мая.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина является сожителем матери ребенка.

Напомним, полураздетое тело мальчика было найдено рано утром 1 марта на улице Краснооктябрьская, на пороге хлебного ларька.

Сейчас продолжается расследование, проверяются условия жизни ребенка в семье и работа органов опеки и профилактики.

Возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка в Вольске Фото: СУ СКР по Саратовской области

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