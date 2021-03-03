Объекты культурного наследия в Саратове серийно расхищаются охотниками за металлом

Камин разнесли, балкон украли. Дом на Мичурина и Соборной

Объекты культурного наследия, представляющие историческую ценность здания в Саратове расхищают охотники за металлом. Причем делается это серийно, а мэрия и правоохранители не предпринимают действенных мер для защиты этих объектов.

Об этом было заявлено на заседании градозащитного совета при Саратовской областной думе 3 марта.

Председатель совета Алексей Голицын привел два конкретных примера зданий в самом центре Саратова.

Здание на Мичурина, 109 (Соборная, 12) несколько лет назад пришло в аварийное состояние — обрушилась часть крыши и второго этажа. После этого перед домом поставили хлипкое ограждение, которое не защитило здание от мародеров, а только обозначала пешеходам опасность падения кирпичей из поврежденной стены. Дом был разграблен, с него сняли крышу, украли кованые ворота, выдрали весь металл из камина внутри, украли кованый балкон второго этажа и т. д.

То же самое произошло в доме Бабушкином взвозе, 21 (Мичурина, 113). Пропали балконы, крыльцо и кровля. Выдраны все металлические детали внутри помещений. Голицын сообщил, что лично застал там двух мародеров, которые разбивали стены и конструкции здания для поиска металлов. В результате после задержанного полицией мародера отпустили из участка быстрее, чем заявившего на него председателя градозащитного совета.

- У них оборудование, вот кувалда, к примеру, она стоит около 3 тыс. рублей. Это не бомжи, как принято говорить и считать. Это бригады мародеров, которые кочуют по памятникам архитектуры и оставленным историческим зданиям и уничтожают их, — сказал Голицын.

По его мнению, правоохранители, которые не завели до сих пор ни одного дела по статье о разрушении исторических объектов, никак не препятствуют их разрушению. Аналогично мэрия Саратова и районные администрации участвуют в деле охраны таких объектов крайне пассивно.

По мнению председателя градозащитного совета, нужна реальная ответственность для собственников таких зданий, то есть в большинстве случаев — для мэрии города. Обращение по этому поводу общественники намерены направить руководству полиции Саратова.