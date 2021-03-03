В Энгельсе обсудили проблему работы общественного транспорта

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Сегодня, 3 марта, в Энгельсе прошел круглый стол проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие местные депутаты, представители администрации района и перевозчиков, общественники и жители. Участники обсудили работу общественного транспорта и такси.

Ранее в общественную приемную партии «Единая Россия» поступали жалобы о превышении установленных временных норм работы общественного транспорта. На круглом столе обсудили также вопрос работы городского электротранспорта и запуска нового маршрута Энгельс — Саратов.

- Вопросы организации работы общественного транспорта сегодня крайне актуальны. Начинать всегда необходимо с соблюдения временных норм. Мы считаем, что ожидание автобуса или маршрутного такси в черте города больше 30 минут днем — недопустимо. Именно поэтому необходимо организовывать общественный контроль. Ведь выиграв конкурс на осуществление регулярных перевозок, перевозчики не должны нарушать временные интервалы работы, — прокомментировал координатор проекта Василий Кречин.

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