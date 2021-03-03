Саратовцам расскажут о космической одежде

В Саратовском областном музее краеведения открывается выставка в честь 60-летия полета человека в космос Фото: Екатерина Семенова

В Саратовском областном музее краеведения готовится к открытию выставка «Сокол», «Орлан» и другие истории космической одежды».

Как рассказали «КП-Саратов» сотрудники музея, она приурочена к 60-летию полета первого человека, Юрия Гагарина, в космос.

Экспозиция откроется 27 марта, в преддверии Дня космонавтики, который празднуется 12 апреля. Она будет работать до 15 сентября, поэтому посетить ее смогут все желающие.

Космическая одежда приедет в Саратов из московского Мемориального музея космонавтики. Посетители увидят более 60 предметов: скафандры, комбинезоны космонавтов, повседневные вещи, а также выкройки и чертежи.

- Выставка поведает об истории возникновения космической одежды, ее развитии в соответствии с назначением и задачами космических исследований, об особенностях ее конструкции, изготовления и использования, – отметили организаторы.

Эксперты также расскажут о программе «Сириус» и туристических полетах в космос.

Напомним, ранее музей краеведения Саратова и мемориальный музей космонавтики Москвы договорились об обмене экспозициями. Столичные жители смогут увидеть экспонаты, связанные с саратовским периодом жизни Юрия Гагарина.

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