В Саратовской области в четверг температура воздуха прогреется до +4, местами осадки

В Саратовской области сегодня днем, 4 марта, местами ожидаются осадки: снег, мокрый снег, морось,
- Будет туман, гололед. Ветер подует с порывами до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Днем воздух прогреется до -1… +4 градусов.
В 2020 году 4 марта было +11 градусов тепла.
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