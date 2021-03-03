Владелица ювелирного магазина в Марксе перестраховалась и спасла товар

В Марксе ювелирный магазин на первом этаже попытались ограбить.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, злоумышленники отключили сигнализацию, но проникнуть внутрь не смогли. При попытке взлома сработала вторая сигнализация.

Хозяйка магазина Светлана Дьякова не скрывает своей радости, что смогла уберечь магазин от воров и благодарит правоохранителей за их задержание. Она советует владельцам подобных точек не пренебрегать безопасностью и устанавливать решетки, сигнализации и т. п.

Злоумышленников задержали у Саратова полицейские, сотрудники ГИБДД и Росгвардии. В машине у них нашли инструменты для взлома и одежду, в которой они, предположительно, совершали преступления.

На граждан возбудили уголовное дело. Выясняется их причастность к другим преступлениям.

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