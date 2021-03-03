Мошенники оставили саратовца без 165 тысяч рублей при заказе товара

В Волжский отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратился 39-летний местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он заказал в приложении одной из организацией, занимающейся грузоперевозками, доставку товара из Москвы в Саратов.

После общения онлайн ему прислали ссылку для оплаты, по которой он ввел полные данные карты.

Через некоторое время гражданин обнаружил, что с его счета списали 165 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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