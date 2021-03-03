В Саратове четыре улицы остались без воды

Сегодня, 3 марта, в Саратове несколько улиц остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попала Ново-Автобусная улица, Ровенский и Спортивный переулок.

Ограничения продлятся до 19:00, до 18:00 в частном секторе на улице Новоржевского от улицы Воровского до перинатального центра.

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