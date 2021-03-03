В Саратове инкассаторы перевозили фальшивые купюры

В Саратове за сутки нашли три поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей.
- Фальшивки нашли сотрудники банков при пересчете денег из инкассаторских сумок, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Правоохранители возбудили уголовные дела.
Стражи порядка просят граждан при обнаружении подделки проявить сознательность и незамедлительно обратиться в полицию.
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