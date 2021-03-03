В Саратове начата служебная проверка ЧП с дорожным знаком

В МКУ «Транспортное управление» прокомментировали ДТП в центре Саратова с участием автобуса.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении, авария произошла в 09:20 на пересечении улиц Новоузенская и Серова.

Пассажирский автобус №90 врезался в дорожный знак. В «Транспортном управлении» отметили, что это произошло из-за плохих погодных условий.

Знак рухнул на 40-летнего пешехода, который был госпитализирован в горбольницу №1 с черепно-мозговой травмой.

Сейчас ведется служебное расследование по данному факту.

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