Убийцы и грабители в Тюрьме под Саратовом совершили акт членовредительства и устроили голодовку

В Тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове четверо осужденных в одной камере совершили акт членовредительства.
- Объяснить свои действия они не смогли, от медпомощи отказались. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Организована проверка, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСИН.
Осужденные отбывают наказания за убийства, разбои, грабежи и т. д.
Кроме того, трое преступников отказались есть пищу, приготовленную в столовой учреждения. Но продолжают получать продукты питания в посылках и передачах.
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