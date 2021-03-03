Убийцы и грабители в Тюрьме под Саратовом совершили акт членовредительства и устроили голодовку

В Тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове четверо осужденных в одной камере совершили акт членовредительства.

- Объяснить свои действия они не смогли, от медпомощи отказались. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Организована проверка, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСИН.

Осужденные отбывают наказания за убийства, разбои, грабежи и т. д.

Кроме того, трое преступников отказались есть пищу, приготовленную в столовой учреждения. Но продолжают получать продукты питания в посылках и передачах.

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