Николай Панков взял на контроль ЧП с горящей шелухой семечек в Балаковском районе

Горит шелуха семечек под Балаковом

Депутат Государственной думы России Николай Панков обеспокоен ситуацией в Балаковском районе.

Как написал он в своем телеграм-канале «Пара слов», тревожное известие поступило из села Малое Перекопное. Там загорелась шелуха подсолнечника, это отходы маслоэкстракционного завода.

- Позвонил главе района Александру Соловьеву, попросил проконтролировать, чтобы возгорание было как можно скорей устранено. Связался и с балаковскими партийцами. Поручил секретарю местного отделения Роману Ирисову разобраться, почему тонны отходов скопились недалеко от населенных пунктов. И чьи действия или бездействие создает угрозу безопасности людей. Буду держать этот вопрос на контроле, – подчеркнул Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.