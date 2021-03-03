Житель Калининска срубил 11 ясеней для растопки бани

В Калининске осудили 41-летнего местного жителя за незаконную вырубку деревьев в крупном размере.

- С 15 по 31 октября мужчина около своего дома для освобождения дополнительного выезда со двора бензопилой вырубил 11 ясеней и растопил ими баню, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Своими действиями он причинил окружающей среде ущерб на 102 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал полностью, его приговорили шести месяцам условно и поручили возместить ущерб. Для этого на автомобиль подсудимого за 195 тыс. рублей наложили арест.

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