Николай Панков обсудил с жителями программы развития Озинского района

Николай Панков встретился с жителями Озинского района

Депутат Госдумы Николай Панков продолжает работу в округе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Утром начали встречу там, где начинается Россия — в Озинках. Всегда приятно встречаться с жителями районов и вместе с ними разрабатывать программы, которые позволяют развиваться территориям. Их вместе реализовываем.

Поговорили и о привлечении кадров для работы в Озинском районе. По соглашению с нашим медуниверситетом в школах будут открыты медицинские классы. Учителя поддержали предложение подписать соглашение с педагогическим институтом. Чтобы молодые специалисты шли работать в сельскую местность, профориентацию нужно начинать со школы.

Предложил также проработать местную программу по ремонту школ и детских садов. Знаю, здесь сильные фермеры, и они помогают. С ними осенью встречался и обсуждал другой вопрос – уровень заработной платы и налоговые отчисления в бюджет, из которого идет финансирование тех же школ и детских садов. Как пример, у одного энгельсского фермера на 60 тысяч гектаров трудоустроены пять работников. Другой предприниматель дает интервью, как создал империю и разбогател, а заработная плата сотрудников — не выше МРОТ.

В Озинском районе 17 школ и 12 детских садов. Договорились с работниками образования просчитать потребность в дополнительном финансировании на текущие нужды из расчета две тысячи на ребёнка. Половину средств буду искать сам. Через месяц встретимся еще раз, рассмотрим местную программу по текущему и капитальному ремонту школ и детских садов, – пишет Панков.

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