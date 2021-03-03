В Саратове автобус влетел в дорожный знак, который упал на пешехода

В Октябрьском районе Саратова автобус №90 влетел в дорожный знак.
- Авария произошла на перекрестке улиц Серова и Новоузенская около 10:00. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Дорожный знак упал на 41-летнего пешехода, его госпитализировали.
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