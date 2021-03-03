Паводок весной 2021 года прогнозируется в 23 районах Саратовской области

Оперативные службы готовятся к паводку Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

ПВ Саратовской области в зону паводка в 2021 году могут попасть 23 района.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального правительства, в зоны подтопления могут попасть 99 населенных пунктов, в которых более семи тыс. домов, 24 тыс. человек, свыше 30 социально значимых объектов, 34 моста, 54 участка автомобильных дорог.

- С сегодняшнего дня оперативный штаб должен перейти на круглосуточный режим. Все четко отработать: мобилизацию людей и средств, порядок действий. Жителей населенных пунктов предупредить, оповестить, — рассказал губернатор Валерий Радаев.

В области могут развернуть 152 пункта временного размещения населения на период наводнения. Они способны вместить 37,5 тыс. человек.

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