В Пугачеве экскаваторщика будут судить за смерть напарника

В Пугачеве Саратовской области будут судить 45-летнего водителя экскаватора за нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Следствие считает, утром 10 декабря 2020 года на улице Железнодорожная двое мужчин убирали площадку для складирования металлолома. Водитель не увидел 22-летнего напарника, который стоял на расстоянии ближе 5 метров от машины, и ударил ковшом по голове. Тот скончался на месте, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Заметив на дне котлована умершего, мужчина подбежал к нему, но было уже поздно.

Свою вину подозреваемый признал. Дело направлено в суд.

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