В Саратове рецидивист украл из магазина 35 пачек сливочного масла

Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на Парковом проезде 4 в Саратове. Об этом сообщили в городском УМВД.

Неизвестный тайно похитил 35 пачек сливочного масла на общую сумму в 3 701 рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 50-летний рецидивист. Мужчина во всем признался, он сообщил, что продал похищенное неизвестным за 1,8 тыс. рублей, а деньги потратил на себя.

На злоумышленника завели уголовное дело.

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