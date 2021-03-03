ГИБДД в Саратове ищет устроившего аварию со служебным авто нарушителя

Госавтоинспекция Саратова разыскивает автомобилиста, устроившего вчера, 2 марта, аварию со служебной машиной.

- В 20:45 на Тархова, 32 неустановленный водитель за рулем, предположительно, «Лады Приора» врезался в служебную «Ладу Гранта» и сбежал, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Всех, кто застал момент аварии, просят откликнуться по телефонам: 75-07-44, 64-33-03, 74-70-72, 74-70-53, 102. Анонимность гарантируется.

За оставление места ДТП автомобилисту теперь грозит лишение прав.

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