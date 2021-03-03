Квартиросъемщик устроил пожар в поселке Приволжский

В поселке Приволжский Энгельсского района сегодня ночью, 3 марта, случился пожар.

- Сигнал о возгорании на последнем этаже пятиэтажного дома поступил в 03:30. На место выезжали три расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Предполагается, что он начался из-за неосторожного обращения с огнем квартиросъемщика.

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