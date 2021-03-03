В Пугачеве перебегавшая дорогу девушка попала под колеса Volkswagen

Иномарка сбила 18-летнюю девушку Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области вчера, 2 марта, сбили 18-летнюю девушку.

- Около дома №30 на улице Толстого в 17:32 девушка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса Volkswagen Passat, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

За рулем иномарки была 43-летняя женщина.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

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