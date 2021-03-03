В саратовском учреждении здравоохранения нашли подозрительные крупы

В феврале 2021 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили нарушения законодательства при закупке круп.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, в государственном учреждении здравоохранения города обнаружили девять партий круп общим весом свыше двух тонн.

Это шлифованный горох, рис, овсяная, манная и перловая крупы, гречка, пшеничная крупа Полтавская №2 и 3, шлифованное пшено.

На каждой упаковке круп была маркировка и документы. Однако лабораторные исследования показали, что пшеничная крупа не соответствует требованиям ГОСТа по цвету, перловая по показателю «доброкачественное ядро», «минеральная примесь», «недодир», «сорная примесь».

Руководитель учреждение получил предписание на изъятие из оборота продукции. Крупы вернули поставщику.

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