Скопинского маньяка отпустили на свободу из колонии в Пугачеве

Виктор Мохов 17 лет провел в колонии Пугачевского района Фото: Александр Уриевский

Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел из колонии.

Об этом «КП-Саратов» проинформировали в пресс-службе УФСИН региона.

- Мохов был освобожден по истечении назначенного судом срока лишения свободы, — заявили в ведомстве.

Пугачевский районный суд вынес решение, что шесть лет за Моховым будет установлен административный надзор. Жить он должен по месту регистрации — в городе Скопино Рязанской области, где и совершил преступление.

Журналистам не удалось увидеть момент выхода Мохова. Из центральных ворот колонии №4 он не вышел.

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