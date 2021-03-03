Иностранец выдавал себя в Саратове за сотрудника УФСБ

В Саратовской области сотрудники УФСБ региона задержали выходца из соседнего государства.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, его подозревают в серии особо крупных мошенничеств.
По версии следствия, мужчина в течение 2016–2019 годов представлялся сотрудником УФСБ, предъявлял поддельные документы и сумел присвоить себе деньги и имущество двух жителей Саратова. Его добычей стала в том числе недвижимость.
Возбуждено уголовное дело.
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