Иностранец выдавал себя в Саратове за сотрудника УФСБ

В Саратовской области сотрудники УФСБ региона задержали выходца из соседнего государства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, его подозревают в серии особо крупных мошенничеств.

По версии следствия, мужчина в течение 2016–2019 годов представлялся сотрудником УФСБ, предъявлял поддельные документы и сумел присвоить себе деньги и имущество двух жителей Саратова. Его добычей стала в том числе недвижимость.

Возбуждено уголовное дело.

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