В Саратове «Газель» насмерть сбила старушку

«Газель» задним ходом сбила пенсионерку
Фото: ГИБДД по Саратову
В Заводском районе Саратова вчера утром, 2 марта, «Газель» сбила старушку.
- Авария произошла в 08:45 во дворе дома №14 по улице Заводская. 59-летний водитель ГАЗ-330232, по предварительным данным, задним ходом не убедился в безопасности и наехал на 87-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Пенсионерка попала в больницу, где спустя сутки скончалась от полученных травм.
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