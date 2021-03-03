В Хвалынском районе рецидивист из Алексеевки до смерти забил мужчину

Следователи задержали подозреваемого Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области следователи возбудили дело по факту смерти 41-летнего мужчины в селе Алексеевка.

- Судмедэкспертиза установила, что он скончался от тупой травмы грудной клетки с переломом ребра, правосторонний гемопневмоторакс, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Правоохранители возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего, и задержали ранее судимого 37-летнего жителя Алексеевки Хвалынского района. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте.

Напомним, тело погибшего нашли в частном доме 1 марта.

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