Зарегистрировано 188 случаев коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 188 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровевших — 157 человек.

У большинства зараженных выявлена пневмония и ОРВИ — 177 случаев.

Также коронавирус обнаружен у восьми несовершеннолетних и 84 людей старше 60 лет.

Всего с начала пандемии заразились 50 083 человека, а выздоровели — 45 197 человек.

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