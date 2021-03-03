В Саратове налогового инспектора поймали на взятке

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении налогового инспектора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, с июля 2020 по февраль 2021 года государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России по Саратовской области получил 40 тыс. рублей. Эти деньги перечислил на аффилированный счет налогоплательщик, чтобы перейти на другу систему налогообложения.

Преступление выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями, УФС и службой безопасности УФНС.

Расследование продолжается

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